Бывшую Одесскую тюрьму повторно выставили на продажу

Бывшую Одесскую тюрьму выставили на повторный приватизационный аукцион, который должен состояться 6 августа 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

"Это нефункционирующее учреждение исполнения наказаний расположено в 5 км от центра города Одесса, всего в 3 км от моря; до ж/д вокзала – 2,5 км, до центрального автовокзала – 5,5 км Общая площадь зданий, сооружений и инфраструктурных сетей составляет 52 437,84 кв. м", – сказано в сообщении.

Колония не функционирует с июня 2019 года. С тех пор территория приходит в упадок, а на ее содержание из государственного бюджета было потрачено почти 18,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) со стартовой ценой 223,25 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей.