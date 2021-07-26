БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бывшую Одесскую тюрьму повторно выставили на продажу

Бывшую Одесскую тюрьму выставили на повторный приватизационный аукцион, который должен состояться 6 августа 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

"Это нефункционирующее учреждение исполнения наказаний расположено в 5 км от центра города Одесса, всего в 3 км от моря; до ж/д вокзала – 2,5 км, до центрального автовокзала – 5,5 км Общая площадь зданий, сооружений и инфраструктурных сетей составляет 52 437,84 кв. м", – сказано в сообщении.

Колония не функционирует с июня 2019 года. С тех пор территория приходит в упадок, а на ее содержание из государственного бюджета было потрачено почти 18,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) со стартовой ценой 223,25 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Хай Одеська митниця викупить
26.07.2021 22:36 Відповісти
они уже себе купили в Италии зачем им тут
27.07.2021 14:39 Відповісти
учитесь малята как одну и туже никому не нужную тюрьму продать два раза....
27.07.2021 06:29 Відповісти
Пріоритетне право на приватизацію повинно належити всьому трудовому колективу тюрми, а також тим, хто відсидів там раніше.
27.07.2021 14:12 Відповісти
вместе с заключенными?
27.07.2021 16:51 Відповісти
заключение в мерии
27.07.2021 20:24 Відповісти

