НБУ аннулировал лицензии финансовой компании из-за отказа в проведении проверки

Национальный банк Украины по результатам внеплановой инспекционной проверки принял решение применить к ООО "ФК "Добробут" (ЕГРПОУ 41220760) меру воздействия в виде отзыва (аннулирования) всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 23 июля 2021 года.

Департамент выездных проверок Национального банка в июне этого года инициировал внеплановую инспекционную проверку указанного финансового учреждения. Во время попытки ее провести был установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Национального банка не были допущены к проведению проверки и лицо, уполномоченное представлять интересы финансового учреждения, отсутствовало в течение первого дня проверки.

Отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Решение о применении меры воздействия вступило в силу с 23 июля 2021 года. С этого дня финансовая компания потеряла право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг, что требует соответствующей лицензии. В частности, компания потеряла право:

заключать договоры (продлевать срок действующих договоров об оказании финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых выдана лицензия;

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, которые имеют как следствие увеличение обязательств участника рынка небанковских финансовых услуг перед клиентами относительно вида финансовых услуг, на производство которых была выдана лицензия.

В то же время отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от обязанности выполнять свои обязательства по договорам о предоставлении финансовых услуг, заключенным до даты вступления в силу решения об отзыве лицензий.