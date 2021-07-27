Госпродпотребслужба за полгода выявила нарушения в 28% случаев проверок

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за первое полугодие 2021 года проверила более 2,4 тыс. субъектов хозяйствования по защите прав потребителей. Нарушения выявлены у 28,5% проверенного количества субъектов.

Обэтом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Наибольшее количество нарушений (62,8%) касалось отсутствия необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце. На втором месте (10,2%) – нарушение условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работы, оказании услуги. На третьем месте (6,5%) – отказ потребителю в реализации его прав, установленных законом Украины "О защите прав потребителей" при приобретении некачественного товара, обмена качественного товара, предоставлении услуги.

"Госпродпотребслужбу часто воспринимают как карательный орган и я очень хочу изменить это отношение. Мы должны быть партнерами с бизнесом, при этом целью нашего партнерства должна выступать защита прав потребителей, совместная борьба с фальсифицированной продукцией и предоставление услуг потребителям на самом высоком уровне", - отметила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая на встрече с лидерами ритейл-отрасли Украины и Ассоциацией ритейлеров Украины.

Ранее сообщалось, что Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей будет полностью передана от Министерства экономики в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия в сентябре 2021 года.