Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 2,64 миллиарда

В течение недели, с 26 по 30 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов десяти ликвидируемых банков на общую сумму 2,64 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из них на сумму 1,92 млрд грн выставлено на продажу права требования по выданным банками кредитами, а на сумму 591,6 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность будет торговаться за 121,7 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

ПАО "Златобанк" на общую сумму 1,08 млрд грн;

АО "ВТБ Банк" – на 432,37 млн грн;

АО "Родовид Банк" – на 354,08 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 265,82 млн грн;

АО "АКБ "Аркада" – на 251,44 млн грн;

ПАО "КБ "Премиум" – на 160,21 млн грн;

АО "АКБ "Капитал" – на 98,91 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе Фонд планировал продажу активов шести банков на сумму 7 млрд грн.