"Украэрорух" за полгода уплатил в госбюджет 324 миллиона налогов

"Украэрорух" в первом полугодии 2021 года уплатил в бюджеты Украины всех уровней 324 млн грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что единый социальный взнос, который является источником формирования средств Пенсионного фонда, за январь-июнь 2021 года составил 131,7 млн грн, налог с доходов физлиц – 115,3 млн грн, военный сбор – 8,5 млн грн.

Сумма возмещения фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий составляет 45 млн грн.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года "Украэрорух" отчитался о чистых убытках на сумму 205,8 млн грн. А по итогам 2020 года государственное предприятие "Украэрорух" получило чистые убытки на сумму 1,5 млрд грн.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.