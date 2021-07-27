Мировые цены на кофе достигли семилетнего максимума

Кофе сорта арабика во вторник подорожал до почти семилетнего максимума на фоне беспокойства по поводу сокращения поставок из-за заморозков в Бразилии.

Как сообщает Trading Economics, цена фьючерсов в ходе торгов на нью-йоркской бирже ICE Futures поднималась выше $2 за фунт, впервые с октября 2014 года, передает Интерфакс-Украина.

Бразилия – крупнейший в мире производитель и экспортер кофе – столкнулась с аномальными заморозками после года сильнейшей засухи почти за столетие. Более резкое, чем ожидалось, падение температур в трех основных кофепроизводящих регионах страны – штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс – вызывает опасения и за урожай следующего года.

Как отмечает издание, усугубляют ситуацию перебои с поставками, которые испытывают два других крупных производителя кофе – Колумбия и Вьетнам.

Между тем Минсельхоз США (USDA) прогнозирует, что мировое потребление кофе в этом году превысит производство впервые с 2017 года