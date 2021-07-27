БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Мировые цены на кофе достигли семилетнего максимума

Кофе сорта арабика во вторник подорожал до почти семилетнего максимума на фоне беспокойства по поводу сокращения поставок из-за заморозков в Бразилии.

Как сообщает Trading Economics, цена фьючерсов в ходе торгов на нью-йоркской бирже ICE Futures поднималась выше $2 за фунт, впервые с октября 2014 года, передает Интерфакс-Украина.

Бразилия – крупнейший в мире производитель и экспортер кофе – столкнулась с аномальными заморозками после года сильнейшей засухи почти за столетие. Более резкое, чем ожидалось, падение температур в трех основных кофепроизводящих регионах страны – штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс – вызывает опасения и за урожай следующего года.

Как отмечает издание, усугубляют ситуацию перебои с поставками, которые испытывают два других крупных производителя кофе – Колумбия и Вьетнам.

Между тем Минсельхоз США (USDA) прогнозирует, что мировое потребление кофе в этом году превысит производство впервые с 2017 года

Джерело:  Интерфакс-Украина
