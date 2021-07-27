Украина получила $500 миллионов от доразмещения еврооблигаций

Украина завершила дополнительное размещение еврооблигаций на сумму $500 млн с процентной ставкой 6,876% и погашением в 2029 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"27 июля 2021 года Украина провела расчеты по дополнительному размещению облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций) на сумму $500 млн с процентной ставкой 6,876% и погашением 21 мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила $1,25 млрд", - сказано в сообщении.

Довыпуск состоялся с доходностью 6,3% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%. Еврооблигации будут допущены к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля 2021 года.

В результате завершения размещения еврооблигаций общая номинальная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 6,876% и погашением в 2029 году в обращении составляет $1,75 млрд.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (60,6%), хедж-фондов (32,9%), банков (3,5%), пенсионных и страховых фондов (2%) и частных банков (0,9%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 51,5%; 36,5% и 11% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

Средства от размещения еврооблигаций были перечислены в Украину и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" получила $300 млн от размещения еврооблигаций.