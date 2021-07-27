НБУ не планирует усиления ограничений по валютному регулированию, – замглавы

Национальный банк Украины не видит рисков со стороны переводов украинцев в пределах электронных лимитов (до 200 тыс. евро в год на инвестиции за границу) и не планирует усиления ограничений ни по этому, ни по другим направлениям валютного регулирования.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Интерфакс-Украина.

"Сейчас объем торгов на валютном рынке в среднем составляет $430 млн в день, тогда как общая сумма переводов юридических и физических лиц больше чем за 2,5 года составляет около $1 млрд в эквиваленте. Поэтому такие переводы не являются определяющими для валютного рынка", – сказал Гелетий.

Он сообщил, что недавно НБУ получил обращение от одного из банков о возможности осуществления операций с криптоактивамы, и сейчас профильные департаменты общаются об этом с банком и изучают этот вопрос в рамках действующей законодательной и регуляторной базы.

"Также Верховная Рада вскоре должна рассмотреть законопроекты, которые определят правовой статус виртуальных активов в Украине. Для надлежащей оценки рисков нужно понимать, как будет обновлено законодательное поле", – отметил замглавы Нацбанка.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в феврале 2021 года повысил е-лимит инвестиций за границу для физических лиц со 100 тыс. евро до 200 тыс. евро в год.