"Укрзализныця" закупит колес на 318 миллионов

Компания "Интерпайп НТЗ" выиграла тендер в системе в системе "Prozorro.Публичные закупки" на поставку АО "Укрзализныця" 10,2 тыс. единиц колес цельнокатаных с УЗК общей стоимостью 318,5 млн грн.

По условиям тендерной документации, продукция должна быть поставлена заказчику до конца 2021 года, передает ГМК-Центр.

В тендере также участвовало ООО "МС Трейд Україна", которое предлагает колеса казахстанского производителя "Проммашкомплект", но "Интерпайп НТЗ" предложил меньшую цену.

Ранее "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 3,59 тыс. единиц колес цельнокатаных с УЗК общей стоимостью 112 млн грн. Аукцион назначен на 20 сентября. Срок подачи заявок – до 13 августа.

По итогам 2020 года "Укрзализныця" приобрела 10,7 тыс. цельнокатаных колес, что в разы меньше, чем в предыдущие годы. Для сравнения: в 2017-2018 годах "Укрзализныця" закупила 61,3 тыс. цельнокатаных колес.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК), входит в топ-10 производителей бесшовных труб в мире, в топ-3 производителей цельнокатаных железнодорожных колес.

В ТКК входят "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" объявила тендер на приобретение 100 новых пассажирских вагонов общей стоимостью 3,04 млрд грн в текущем году.