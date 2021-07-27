"Новая почта" запустила доставку из онлайн-магазинов Турции

"Новая почта" начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции. Заказать их можно через сайт NP Shopping.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что для турецких товаров "Новая почта" разработала специальный тариф. Так, стоимость доставки будет уменьшаться в соответствии с весом отправления. Чтобы рассчитать конечную стоимость доставки, можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте NP Shopping.

Сроки доставки из Турции составляет от 8 рабочих дней.

На сегодняшний день клиенты компании могут делать заказы из интернет-магазинов шести стран: Турции, Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" подала в суд на Госпродпотребслужбу в Харьковской области за наложение штрафа в 326 млн грн после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.

После этого глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что ведомство не будет требовать уплаты штрафа в 326 млн грн, который наложили сотрудники службы в Харьковской области.