НБУ предупредил о мошенническом сайте под видом Системы BankID

Национальный банк Украины предупреждает о возможных случаях создания мошеннических сайтов, пытающихся выдать себя за Систему BankID НБУ.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Так, уже есть факт обнаружения подобного мошеннического сайта, где злоумышленники предлагали пользователям оставить на сайте информацию о платежных картах и финансовый номер телефона. Сейчас этот сайт заблокирован", - сказано в сообщении.

В НБУ напомнили, что система BankID НБУ и ее сайт не требуют сбора какой-либо информации от пользователей.

Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и платежных карт. Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от банка поставщику услуги.

"Отдельно обращаем внимание, что взаимодействие происходит исключительно между теми порталами услуг, которые принадлежат участникам системы", - подчеркнули в НБУ.

Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ввести дифференцированный межабонентский тариф в системе BankID.