Аэропорт "Харьков" убрал дополнительный контроль на входе в терминал

Аэропорт "Харьков" с 26 июля упростил вход в терминал и убрал дополнительный контроль.

Об это сообщили в управляющей компании "Нью Системс АМ", передает avianews.com.

Теперь в здании отрыты все входы и выходы, а пассажиров и гостей аэропорта перед входом в терминал не просят пройти через рамку металлодетектора и просветить вещи в рентген-установке.

Таким образом, теперь при вылете из Харькова не нужно закладывать дополнительное время на случай возникновения очередей при входе в терминал.

При этом все вылетающие пассажиры по-прежнему проходят контроль авиационный безопасности перед входом в зал вылета, а их багаж просвечивается с помощью интроскопа на предмет опасных вещей после регистрации на стойке.

Также действует правило, по которому все пассажиры, встречающие и провожающие при входе в здание аэропорта должны надевать маску.

Согласно европейской практике, контроль на входе в терминалы не выполняется. Проверяются только вылетающие пассажиры и их вещи перед проходом в зону ограниченного контроля, откуда выполняется посадка в самолет.

На прошлой неделе рамки на входе в терминал D убрал аэропорт "Борисполь". До этого момента в течение семи лет с помощью рамок в "Борисполе" проверяли всех, кто входит. Данная мера приводила к возникновению очередей на входе, в которых можно было провести 10-15 минут.