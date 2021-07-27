Бывший глава "Нафтогаза" прокомментировал газовый контракт с компанией Фирташа

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что контракт с любым покупателем газа не может содержать ограничения по его дальнейшей перепродаже, в то же время контракт с "ЙЕ Энергия" можно расторгнуть на основании санкций.

Об этом Коболев сообщил в Facebook.

"Контракт с любым покупателем газа не может содержать ограничения по его дальнейшей перепродаже, поскольку такое ограничение будет нарушать базовые принципы гражданского права. Такое ограничение может наложить правительство через механизм ПСО, который отменили еще в августе 2020 года", - написал Коболев.

В то же время, по его словам, подписанный в марте контракт с "ЙЕ Энергия" содержит несколько оснований, которые позволяют полностью прекратить обязательства группы "Нафтогаз" перед "ЙЕ Энергия", в частности продавать газ. Среди прочего таким основанием являются санкции.

"Именно те санкции, которые президент Украины недавно наложил на господина Фирташа своим указом. То есть если "новому руководству" не нравится контракт с "Йе Энергия", то оно имеет замечательное основание его разорвать и прекратить есть этот кактус. Более того, это основание существует уже больше месяца, а контракт до сих пор действует", - отметил Коболев.

"Насколько мне известно, наблюдательный совет Нафтогаза уже поднял вопрос о необходимости оценки влияния наложенных еще в июне санкций на действующие контракты", - добавил он.

Ранее, как сообщалось, в МСМИ сообщалось, что "Нафтогаз" не предусмотрел в контрактах для "годового тарифа" механизм, который бы запрещал поставщикам продавать газ промышленности. Это позволило компаниям продавать газ не только населению, но и промышленности. Только в первый месяц действия контрактов поставщики продали около 60 млн кубометров газа бытовых потребителей по рыночным ценам.

Отмечалочь, что наибольшую выгоду от такого контракта получили компании олигарха Дмитрия Фирташа.

19 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил о том, что компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у "Нафтогаза" по договорам, заключенным для обеспечения годовых контрактов на поставку газа населению.

27 июля НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что причина злоупотреблений не в том, что правительство и Регулятор, в соответствии с европейской практикой, определили, что население по умолчанию должно получать газ по стабильной и приемлемой цене в рамках "годового" продукта, и "Нафтогаз" как национальная компания должен был обеспечить ресурс газа.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского Дмитрия Фирташа.