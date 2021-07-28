Для украинских туристов открыто 124 страны, – Кулеба

Границы 124 стран мира открыты для украинских граждан.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Это лето намного свободнее в плане путешествий, чем прошлое. Среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория", – сказал он.

Он призвал граждан соблюдать меры безопасности во время путешествий, прежде всего, вакцинироваться и придерживаться всех правил въезда.

Также Кулеба напомнил, что МИД создало для украинцев ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, где оперативно обновляется вся информация, и можно получить самые точные данные относительно условий въезда или транзита.

"Сегодня в общем открыты 26 европейских стран. Это включает ЕС плюс Великобританию. Мы будем и в дальнейшем работать над открытием стран для украинцев, это абсолютно останется нашим приоритетом", – заверил министр.