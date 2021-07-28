Четыре компании пополнили небанковский финансовый рынок, – Нацбанк

Национальный банк Украины внес в Государственный реестр финансовых учреждений четыре компании – ООО "ФК "Авра Финанс", ООО "ФК "Голден Коин", ООО "ФК "Юрспецфинанс" и ООО "Финкредит Груп".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, все четыре компании получили лицензии на предоставление финансовых услуг. Так, "Авра Финанс", "Юрспецфинанс" и "Финкредит Груп" получили по три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финкредита, на предоставление услуг по финансовому лизингу, а также факторингу.

В то же время "Голден Коин" получил четыре лицензии: на предоставление гарантий, предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финкредита, на предоставление услуг по финансовому лизингу, а также на услуги по факторингу.