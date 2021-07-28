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Минфин попросил снизить план заимствований благодаря перевыполнению бюджета по доходам

Минфин попросил снизить план заимствований благодаря перевыполнению бюджета по доходам

Кабинет министров по инициативе министра финансов Сергея Марченко поручил Минфину снизить план заимствований в росписи госбюджета на 2021 год благодаря перевыполнению доходной части общего фонда бюджета.

Об этом Марченко заявил во время заседания правительства 28 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Для качественного выполнения государственного бюджета на 2021 год и с учетом текущей ситуации на рынке заимствований прошу дать поручение Министерству финансов внести сбалансированные изменения в роспись государственного бюджета на 2021 год с учетом ожидаемого перевыполнения в июле доходной части общего фонда госбюджета, сократив на соответствующий объем плановые показатели государственных заимствований", – обратился к премьер-министру Марченко в ходе заседания.

Как сообщил глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин, по состоянию на 26 июля план по внутренним госзаимствованиям на 2021 год, предусмотренный законом о госбюджете, был выполнен на 48%, по внешним заимствованиям – на 26%. Однако последняя цифра не учитывает доразмещения Украиной евробондов-2029 на $500 млн.

"Это требует активизации работы Минфина на внутреннем и внешнем рынках для привлечения финансирования не только для обслуживания госдолга, но и для финансирования дефицита госбюджета", – отметил Данилишин.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
бюджет (1845) доходи (484) Мінфін (2954)


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