В Украине могут увеличить штрафы за нарушения в ходе проверок

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить сумму административного штрафа для контролирующих органов за нарушения в ходе проверок с 50-100 необлагаемых налогом минимального дохода граждан (нмдг, 850 грн – 1,7 тыс. грн) до 250-500 нмдг (4,25 тыс. грн – 8,5 тыс. грн).

Соответствующий законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях правительство поддержало 28 июля с трехдневной доработкой, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту закона, штраф за повторное нарушение предлагается увеличить с 100-150 нмдг (1,7 тыс. грн – 2,55 тыс. грн) до 500-1000 нмдг (8,5 тыс. грн – 17 тыс. грн).

Помимо этого, правительство поддержало законопроект об основах государственного надзора (контроля). Он, в частности, предлагает определить сокращенную процедуру судебного производства в случае обращения контролирующих органов в суд из-за недопуска на проверки или для остановки предприятия с целью устранить правонарушения, которые несут угрозу жизни и здоровью людей.

Законопроектом также предлагается внедрить добровольное страхование гражданской ответственности работы предпринимателей, при этом ввести аудит работы компаний, чтобы позволить им предотвратить нарушения законодательства.

Проект закона содержит предложение создать институт общественных советов по вопросам госнадзора при контролирующих органах. По мнению Минэкономики, которое инициировало документ, это повысит объективность и публичность рассмотрения жалоб предпринимателей.

Как прокомментировал первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко, законопроект предлагает переориентировать систему госнадзора с доминирующей ныне карательно-репрессивной на превентивную и рискориентированную модель, а также упростить взаимодействие контролирующих органов и бизнеса.