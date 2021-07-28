СБУ разоблачила миллионные растраты в Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Служба безопасности Украины вместе с НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн грн бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно отчуждали 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.

По итогам января-марта 2021 года ГПЗКУ сократила чистый убыток в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 148,82 млн грн, снизила доход от реализации продукции на 7,1% - до 2,27 млрд грн.

ГПЗКУ по итогам 2020 года нарастила чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Доход от реализации продукции упал вдвое - до 7,12 млрд грн.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.