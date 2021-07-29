"Альфа-Банк" увеличил полугодовую прибыль в 3 раза

АО "Альфа-Банк" по итогам первого полугодия отчитывается о прибыли 1,46 млрд грн против 462,2 млн грн за аналогичный период 2020 года.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 июля составляет 14,93% (требование Нацбанка – не меньше 10%), сообщает Finbalance.

За 2020 год "Альфа-Банк" декларировал прибыль в размере 1,15 млрд грн, годом ранее – 1,93 млрд грн.

Напомним, акционеры "Альфа Банка" 11 июня назначили на должность члена наблюдательного совета, независимого директора финучреждения Евгения Давидовича сроком на три года.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Давидович занимает должность президента российской компании "Связной Логистика".

По данным Нацбанка Украины, на начало 2021 года крупнейшими акционерами "Альфа-Банка" опосредованно являлись Михаил Фридман (32,86%), Герман Хан (20,96%), Алексей Кузьмичев (16,32%), Петр Авен (12,40%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн (3,8736) и Андрей Косогоров (3,67).

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.