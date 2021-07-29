"Укрзализныця" сообщила о рекордной суточной перевозке грузов

АО "Укрзализныця" зафиксировала рекордные показатели суточной нагрузки грузов – более 801 тыс. тонн ежедневно.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Иван Юрик, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Планомерная кропотливая работа по усилению грузового направления непременно дает положительный результат. За последние два дня рост нагрузки составил более 11% к показателю июня 2021 года и более 16% к показателю первого полугодия текущего года", – напомнил руководитель компании.

Юрик также подчеркнул, что "Укрзализныця" готова полностью удовлетворить потребность экономики страны в железнодорожных грузовых перевозках, а также имеет необходимый резерв локомотивов.

В компании напомнили, что "Укрзализныця" по итогам первого полугодия и июня 2021 года улучшила показатели грузовой работы. Так, в июне среднесуточная нагрузка грузов составляла 721 тыс. тонн, что на 9% больше 2020 года и на 5% выше доэпидемического 2019 года.

В свою очередь показатель оборота грузового вагона в июне ускорился на 6% к июню 2020 года и на 23,5% к июню 2019 года – до 7,07 суток.