Гоструда обнаружила более 4 тысяч нелегальных работников с начала месяца

С начала инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений 1 июля было обнаружено 4 064 неофициальных работников.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, всего было проведено 1 383 проверки.

Отмечается, что среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя. Больше всего неофициальных работников выявили в Запорожской (437), Винницкой (364) и Хмельницкой (273) областях.

Кроме того, во время проверок были заключены трудовые договоры с 1 690 сотрудниками.

Активнее всего работники легализуются в сферах организации временного размещения (на 141%) и питания (на 35%). Также присутствует положительная динамика в сферах сельского хозяйства (на 8,5%) и торговли (на 7%).

По сравнению с соответствующим периодом 2020 года количество работников, в отношении которых поступили сообщения о приеме на работу, увеличилась на 12%.

В региональном разрезе с начала инспекционной кампании самая высокая динамика трудоустройства наблюдается в:

Закарпатской области (43,5%);

Черновицкой области (42%);

Донецкой области (36,9%).

Ранее министр экономики Алексей Любченко сообщал, что теневой фонд оплаты труда в Украине почти 500 млн грн в год. По его словам, многие люди скрывают от государства наличие той или иной формы трудовых отношений, и соответственно, существование дохода. В итоге, по статистике, один работающий украинец содержит двух неработающих.