Руководство АРМА отстранили от должностей и отправили под домашний арест, – ГБР

Временно исполняющего обязанности главы Нацагентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко, а также начальника управления этого учреждения отстранили от должности.

Кроме того, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Накануне ГБР в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и СБУ разоблачила подозреваемых в присвоении $400 тыс.

Установлено, что в течение августа-декабря 2020 года врио главы АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление агентству.

Подозреваемые на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, которое не имело к деньгам никакого отношения.

Затем эти средства распределялись между участниками группы.

Шестерым людям сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.