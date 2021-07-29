Зеленский подписал закон, регулирующий замену жилья для лиц с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью" №1665-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 июля 2021 года.

Документ будет способствовать реализации прав и свобод лиц с инвалидностью в соответствии с требованиями Конвенции о правах лиц с инвалидностью, говорится в сообщении Офиса президента.

Так, закон прописывает порядок обеспечения лиц с инвалидностью жильем, что приспособлено к их потребностям. В частности, это может происходить путем замены жилья, в котором проживает лицо с инвалидностью, через обмен на условиях найма.

Также возможно предоставление лицу с инвалидностью приспособленного жилья, если принадлежащее ему помещение будет передано в собственность территориальной общины.

При этом жилье (жилое помещение), что предоставляется такому лицу в результате замены, должно отвечать требованиям беспрепятственного доступа и быть приспособленным к его потребностям.

Порядок замены жилья (жилых помещений) утверждает Кабинет министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" выделит 74 млн грн на адаптацию объектов для людей с инвалидностью.