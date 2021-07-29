airBaltic с 11 августа запустит дополнительные рейсы из Риги в Киев

Латвийская государственная авиакомпания airBaltic с 11 августа запустит дополнительные рейсы из Риги в киевский аэропорт "Борисполь".

Полеты будут выполняться в ночное время из Риги - в 23:15, а вылетать обратно из Киева на следующий день в 04:30, передает avianews.com.

Первоначально дополнительные рейсы airBaltic будет совершать три раза в неделю. С 1 сентября частота увеличится до пяти раз в неделю, а с 29 сентября - до семи раз в неделю.

Сейчас латвийская авиакомпания летает из Риги в Киев днем ежедневно. Таким образом, с учетом новых ночных рейсов общая частота полетов станет вначале 10 рейсов в неделю, затем - 12 и 14.

Ранее сообщалось, что из аэропорта Львова запустили новые рейсы в Германию, Латвию и Израиль.