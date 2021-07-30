ЦХОЯТ планируют запустить ко Дню независимости, – Минэнерго

Украина откроет Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ориентировочно ко Дню независимости – 24 августа.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в ходе открытия "НАЭК "Энергоатом" подъездных путей к ЦХОЯТ – участка "Вильча - Янов" и тестового прогона поезда с имитацией ядерного топлива, передает Интерфакс-Украина.

"Полностью само хранилище откроем ближе ко Дню независимости. Это будет большой исторический шаг к независимости государства, и мы всему миру показываем, что являемся надежным партнером, поскольку в этом проекте принимала участие американская компания (Holtec International, – ред.) ", – сказал министр.

По словам министра, "это не про деньги и не про железную дорогу, это о независимости и геополитике, о том, что мы действительно экономим огромные средства – около $200 млн ежегодно на вывоз в РФ отработавшего ядерного топлива".

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что сейчас на ЦХОЯТ идут так называемые холодные испытания – опробуется отдельно работа всех систем и таким образом хранилище готовится к поэтапному вводу в эксплуатацию.

"19-20 августа – к этому времени мы ожидаем, что будет готова вся документация, все будет опробовано для того, чтобы возможно было поставить первые контейнеры", – добавил Котин, уточнив, что первый поезд будет с топливом из Хмельницкой атомной станции.

По его словам, всего в этом году ожидается два поезда, в дальнейшем – минимум четыре поезда в год.

Напомним, по реконструированному участку к централизованному хранилищу в зоне отчуждения ЧАЭС будет перевозиться отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской.

В ходе работ было заменено и реконструировано 24,56 км путей, еще средним ремонтом обновлено 4,3 км путей.

Ранее сообщалось, что ГП "НАЭК "Энергоатом" 31 мая заключило соглашение с филиалом "Центр по строительству и ремонту пути "АО "Укрзализныця" о реконструкции железнодорожной ветки в Чернобыльской зоне за 336,7 млн грн.