Нацбанк прогнозирует рост зарплат украинцев на 19% до конца года

Номинальная зарплата украинцев до конца года вырастет на 18,8%, а в 2022 году – на 10,8%

Об этом свидетельствует инфляционный отчет Национального банка за июль 2021 года.

В то же время в 2021 году реальная зарплата увеличится на 8,7%, а в 2022 году – на 3,9%.

Отмечается, что ситуация на рынке труда продолжит улучшаться прежде всего в связи с восстановлением экономики.

Кроме того, регулятор прогнозирует, что безработица в среднем в 2021 году снизится до 9,1%, а в 2022 году – приблизится к естественному уровню (8,5%).

Ранее сообщалось, реальная заработная плата в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросла на 12,9%, по сравнению с маем текущего года - на 5,8%. Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 20 455 грн, самый низкий в Кировоградской области - 11 497 грн.