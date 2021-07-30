Антимонопольный комитет начал проверку цен экспресс-тестов в пунктах пропуска

Антимонопольный комитет начал исследовать вопрос соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции на рынках услуг по экспресс-тестрированию антигена SARS-CoV-2, которые предоставляются на территории пунктов пропуска через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Это произошло, учитывая многочисленные обращения граждан, недовольных организацией эпидемического контроля в рамках пограничного контроля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обращения прежде всего касаются ценообразования данных услуг, необходимых в пунктах пропуска через госграницу для иностранцев и лиц без гражданства, которые пребывают из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Также в обращениях говорится о процедуре определенных клиник или лабораторий, которые получают право предоставлять соответствующие услуги.

"В Комитете видят, что указанные требования создают предпосылки для монополизации рынка экспресс-тестирования на каждом отдельном пункте пропуска. Уже сейчас из обращений граждан и сообщений СМИ можно сделать предварительный вывод, что цены на экспресс-тестирование в пунктах пропуска выше, чем в других местах", – сообщили в Антимонопольном комитете.

Напомним, что с целью уменьшения риска распространения штамма коронавируса "Дельта" в Украине, Кабинет министров с 25 июня обязал граждан, пребывающих из Индии, Великобритании, Российской Федерации и Португалии проходить экспресс-тестирование в пунктах пропуска на границе.