Оператор ГТС за полгода осуществил транзит 22 миллиардов кубометров газа

В январе-июне 2021 года ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) осуществил транзит почти 22 млрд кубометров газа.

Об этом сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, передает Укринформ.

"Мы обеспечили транзит 21,8 млрд кубометров газа. У нас есть контракт на 40 млрд кубометров, и чуть больше половины мы уже протранзитировали. Все соответствует нашим ожиданиям", - сказал Макогон.

Он отметил, что ОГТСУ предлагал "Газпрому" дополнительные мощности для транзита газа до 15 млн кубометров газа в сутки. "Газпром" принял это предложение и покупает дополнительный транзит с мая.

Позже ОГТСУ предложил еще 53,7 млн кубометров в сутки дополнительных мощностей.

"Это как раз те мощности, которые "Газпром" отказывается бронировать", - пояснил Макогон.

По его словам, Украина может предложить "Газпрому" 200 млн кубометров транзитных мощностей в сутки.

Макогон подчеркнул, что при таких объемах транзита цены на газ в Европе были бы намного меньше, чем наблюдаются сейчас.

Ранее сообщалось, что "Газпром" опять отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

Спотовая цена газа в Европе с поставкой 30 июля на главном хабе Европы - TTF в Нидерландах - прибавила 4% и вышла на уровень $505 за тысячу кубометров.