"Новая почта" введет дополнительный контроль при проверке посылок

Крупнейший частный почтовый оператор Украины "Новая почта" заявил о введении дополнительного контроля из-за взрывов двух почтоматов в Киеве и Одессе.

Об этом говорится в сообщении "Новой почты".

"В ночь на 29 июля произошел взрыв в ячейке почтомат "Новой почты" в Киеве, а затем - в ячейке почтомата в Одессе. Во время взрывов никто не пострадал. К месту инцидента прибыли правоохранительные органы. Сейчас продолжаются следственные действия. "Новая почта" со своей стороны всячески способствует расследованию. Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для "Новой почты", - сказано в сообщении.

В связи с этим компанией были приняты следующие решения:

установка на всех терминалах и депо раписканов, рентгенотелевизионных установок для проверки посылок и грузов. Ранее это использовалось только на на двух сортировочных станциях - в Киеве и Львове;

сотрудничество с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов;

внедрение процесса полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

Мы понимаем нашу роль в обществе и делаем все, что от нас зависит, для создания безопасного пространства. К сожалению, преступники есть везде. Борьба с ними - наше дело вместе.

Сейчас для отправки какой-либо вещи человек должен назвать номер телефона и любое имя. Оператор при этом не проверяет его документы.