Amazon оштрафовали на 746 миллионов евро за несоблюдение правил конфиденциальности
Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon на 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.
Об этом сообщает Politico, передает Европейская правда.
В связи с последними документами компании решение было принято 16 июля, и регулирующий орган постановил, что "обработка персональных данных Amazon не соответствовала Общему регламенту ЕС о защите данных".
"Мы считаем решение CNPD необоснованным и намерены решительно защищаться в этом вопросе", - говорится в заявлении компании.
Отвечая на вопрос о постановлении, представитель Amazon сказал: "Мы категорически не согласны с постановлением CNPD и намерены подать апелляцию. Решение, которое касается того, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основывается на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности, и предлагаемый штраф абсолютно не соответствует даже этой интерпретации".
Орган по защите данных также требует "пересмотра практики", но в документации не описывается, в чем именно заключаются требования.
Ранее сообщалось, что американская корпорация Amazon зарегистрировала юридическое лицо в Украине. Согласно данным госреестров, дочерняя компания была зарегистрирована в декабре 2020 года. По данным источника издания ain.ua, зарегистрировалось в Украине одно из подразделений Amazon, отвечающее за облачные услуги – AWS.
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