Совет нацбезопасности проверит облгазы Фирташа

Украина за последнее время потеряла около 17 тысяч газораспределительных сетей, безосновательно оказавшихся в частной собственности.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по результатам заседания в Краматорске, передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, должны констатировать, что за последнее время каким-то удивительным образом государство потеряло 16 тысяч 920 км сетей, которые перешли в частную собственность. Мы не видим сегодня оснований не заниматься этим вопросом и намерены выяснить, как это случилось", – сказал он.

При этом Данилов отметил, что сегмент рынка распределения газа отличается монопольным положением одной группы компаний, собственником которой является бизнесмен Дмитрий Фирташ, в связи с чем СНБО даст поручение Кабинету министров проверить их деятельность.

"Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это непосредственно касается господина Фирташа, в отношении которого введены персональные санкции. Мы этим вопросом тоже будем заниматься. Решением СНБО дадим поручение Кабинету министров проверять все эти вещи, чтобы довести их к действующему законодательству. И самое главное, мы не допустим, чтобы кто-то нас как государство шантажировал и передергивал платежки", – указал Данилов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Кроме того, была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящему в титановый бизнес Group DF.

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