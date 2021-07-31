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Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $136 миллионов

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $136 миллионов

Национальный банк в период с 26 по 30 июля выкупил на межбанковском валютном рынке $136 млн, при этом регулятор валюту не продавал.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Согласно им, $80 млн было приобретено по лучшему курсу, а $56 млн – по единому.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,16 млрд, продал – $169,5 млн.

Как сообщалось, за неделю с 5 по 9 июля регулятор выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн.

На предыдущей неделе, с 29 июня по 2 июля Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $26 млн.

Автор: 

валюта (2254) курс (1556) Міжбанк (329) НБУ (9421)


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