На Хмельницкой АЭС началась подготовка к достройке энергоблока №3

Над энергоблоком №3 Хмельницкой АЭС начали сводить временное перекрытие.

Как сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", работы проводят специалисты управления строительства Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что в работе задействован самоходный башенный кран КБ-405 на рейковом полотне с поворотной башней и подъемной стрелой. Этот кран будет использоваться как вспомогательный для подачи грузов на верхние отметки сооружения третьего энергоблока Хмельницкой АЭС. Максимальная грузоподъемность крана составляет 10 тонн, при минимальном вылете стрелы на 13 метров.

Кроме того, высоту крана пришлось нарастить на 12 метров, теперь она составляет 51 метр. Кран смонтирует перекрытие на крыше энергоблока, что позволит строителям вести работы в зимний период.

Также в "Энергоатоме" добавили, что позже во время проведения основных строительных работ будет работать кран Kroll грузоподъемностью 360 тонн.

Ранее, врио президенрта "Энергоатома" Петр Котин поставил задание завершить все подготовительные работы до 1 октября.

Он добавил, что работы по достройке третьего энергоблока стартуют после принятия парламентом соответствующего закона о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Отмечается, что сейчас завершается процесс трансграничных консультаций с соседними странами о влиянии строительства на окружающую среду. В ближайшее время "Энергоатом" ожидает протоколов завершенных консультаций от Словакии и Венгрии.

Напомним, "Энергоатом" планирует завершение достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году