Повышение учетной ставки поддержали все члены комитета Нацбанка

Повышение учетной ставки до 8% годовых подержали 6 из 8 присутствующих на заседании членов Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ), еще двое предлагали повысить ее до 8,5%.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 21 июля, передает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, участники дискуссии отметили, что инфляция в июне сохранилась на уровне 9,5%, однако оставалась выше апрельского прогноза Национального банка. При этом, кроме влияния временных факторов на рост цен заметно усилилось фундаментальное инфляционное давление. Так, базовая инфляция ускорилась до 7,3% в годовом выражении г и также существенно превысила прогноз (6,8%).

Согласно обновленному прогнозу НБУ, уже в ближайшее время инфляция превысит 10% и начнет замедляться лишь в конце года. Приближение инфляции к цели в 5% состоится несколько позже, чем прогнозировалось в апреле, – во второй половине 2022 года.

"Члены КМП согласились, что на горизонте монетарной политики преобладают проинфляционные риски. В частности, на фоне стремительного восстановления мировой экономики цены на товарных рынках будут выше, чем предполагалось. Кроме того, существенное ускорение цен в большинстве стран мира усиливает риски высшей импортируемой инфляции. Большое проинфляционное влияние также будет иметь живой внутренний спрос", – отмечается в сообщении.

В итоге шестеро членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8%.

"Они согласились, что полученные с предыдущего заседания КМП четкие сигналы о дальнейшем усилении инфляционного давления, в частности фундаментального, свидетельствуют о необходимости повышения ставки", – сказано в сообщении НБУ.

При этом несколько членов КМП подчеркнули, что, несмотря на некоторое улучшение инфляционных ожиданий в последние месяцы, центробанк обязан реагировать на усиление фундаментального инфляционного давления, поскольку риск того, что рост цен выйдет из-под контроля, остается существенным.

Однако, по мнению еще нескольких участников дискуссии, постепенное повышение учетной ставки в текущих условиях является более взвешенно решением, тогда как одномоментное может быть неверно воспринято. Таким образом, повышение ключевой ставки на 0,5 в. п. в июле в большей степени соответствует ожиданиям участников рынка и не создаст лишних шоков.

В то же время двое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 8,5%.

Один из участников дискуссит отметил, что центральные банки начали медленно сворачивать стимулирующие меры, что приведет к постепенному росту стоимости денег в мире и соответствующего давления на страны с развивающимися рынками. Кроме того, ожидаемый выход инфляции в Украине за определенную психологическую границу 10% негативно скажется на ожиданиях. В таких условиях жесткая превентивная реакция Национального банка является вполне логичным шагом.

По мнению другого члена КМП, одномоментное повышение учетной ставки на 1 п. п. даст четкий сигнал рынку о серьезности намерений Национального банка ужесточать монетарную политику для сдерживания инфляционного давления, особенно после сохранения ставки неизменной в прошлый раз.

В целом при обсуждении прогнозной траектории учетной ставки члены КМП согласились, что сдерживание инфляционного давления потребует дальнейшего ужесточения монетарной политики.

"Подавляющее большинство членов КМП ожидают, что к концу года Национальному банку придется еще раз повысить учетную ставку на 0,5 в. п. и сохранять ее на этом уровне ориентировочно до второго квартала 2022 года", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 22 июля правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, а также ужесточить монетарную политику с целью сдерживания инфляции, которая существенно превышает прогноз НБУ.

В частности, Нацбанк ужесточил условия рефинансирования банков, и снизил индикативный план покупки валюты на межбанке в 4 раза. Перед принятием этих решений с кардинально отличающейся позицией виступил новый глава Минэкономики Алексей Любченко.