Позиции Нацбанка и Минэкономики по монетарной политике вновь разошлись

Снижение инфляции остается главной задачей монетарной политики Национального банка Украины (НБУ).

Об этом заместитель главы НБУ Серегй Николайчук заявил в ответ на предложение вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко смягчить монетарную политику, передает Интерфакс-Украина.

"У нас четкое намерение – снизить инфляцию до 5%, и нынешнее решение (о повышении учетной ставки до 8% годовых, – ред.) четко об этом свидетельствует", – сказал Николайчук, отвечая на просьбу прокомментировать Любченко.

Замглавы НБУ подчеркнул, что только низкая и стабильная инфляция является условием для получения дешевого долгового ресурса под инвестиционные проекты.

"Наши действия по регулированию банковской системы нацелены на то, чтобы банковская система активнее возобновляла кредитование... Однако мы также не хотели бы, чтобы этот процесс стал неуправляемым и в конце привел к тем рискам, которые достаточно болезненно ощутила на себе Украина на протяжении предыдущих кризисов", – добавил Николайчук.

"Конечно, Нацбанк поддерживает политику правительства, но только если это не противоречит обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Мы постоянно находимся в диалоге с коллегами из Министерства финансов, и из Минэкономики, а также из других министерств, постоянно обсуждаем наши прогнозы и действия на денежном рынке и в банковском регулировании, чтобы достигать наших целей и помогать экономике возобновляться после коронакризиса", – подчеркнул заместитель главы центробанка.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко опубликовал программный материал, в котором он выступает за смягчение монетарной политики, экспансивную фискальную политику с акцентом на поддержку инфраструктурных проектов и удешевление кредитования приоритетных отраслей.

В частности, Любченко предлагает развивать инвестиционное рефинансирование банковских кредитов, смягчать требования к оценке кредитных рисков и модернизировать монетарную политику через "временное смещение акцентов с целей стабилизации инфляции к целям поддержки экономического роста".

По мнению главы Минэкономики, Нацбанк должен обеспечить мягкую монетарную политика с акцентом на применение инструментов целевого рефинансирования банковских займов, а учетная ставка должна сохраняться ниже нейтральной до появления роста экономики на уровне 4-5%.

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Как сообщалось, правление Национального банка 22 июля приняло решение повысить учетную ставку с 7,5% до 8% годовых, а также ужесточить монетарную политику через ряд дополнительных мер.

Напомним, год тому назад, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

В частности, Смолий заявил, что Офис президента и Кабмин пытались влиять на работу НБУ в отношении смягчения монетарной политики, в частности снижения учетной ставки. Он также рассказал о требованиях Минэкономики девальвировать курс гривни, приведя его в соответствие с заложенным в госбюджет.

После этого Верховная Рада поддержала предложение Зеленского о назначении новым главой НБУ председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.