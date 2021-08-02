"Газпром" сократил закачку газа в крупнейшие газовые хранилища Европы

"Газпром" с 31 июля сократил закачку газа в крупнейшие используемые российским монополистом хранилища Европы – в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, передает Интерфакс.

Как отмечает агентство, при этом обычно в выходные дни закачка традиционно растет, так как снижается спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища.

Одновременно сократились поставки газа в Европу по газопроводу "Ямал-Европа" (проходит через Беларусь и Польшу в ФРГ) – с 84 млн кубометров (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м (в пересчете на сутки) в воскресенье, свидетельствуют данные германского транзитного оператора Gascade.

После холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) "Газпрому" предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но компания в первую очередь заполняет российские ПХГ. И хотя потребность газа для закачки в ПХГ в 2021 году на 16 млрд куб. м больше, чем в 2019 году, план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения предусматривается не выше, а даже немного ниже 2019 года.

Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно как о хранилищах в Европе. Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов газа после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке уже перевалили за $500 за тысячу кубометров.

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Как сообщалось, российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года, на аукцион была выставлена мощность в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально. На него были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.