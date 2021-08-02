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Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 550 миллионов

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 550 миллионов

По состоянию на 2 августа 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 648 кредитных договоров на общую сумму 550,3 млн грн, как на первичном (21,05%), так и вторичном (78,95%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 987 заявок на участие в программе на общую сумму 848,97 млн грн, из которых 21,47% составляет первичный рынок и 78,53% - вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • Киев (33,7%);
  • Киевская область (30,5%);
  • Харьковская область (6,3%);
  • Львовская область (5,6%);
  • Ривненская область (4,3%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +6% - количества кредитов и +5% - суммы кредитов;
  • +4% - количества заявок и +4% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.

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Джерело:  Минфин
банки (6951) іпотека (350) Мінфін (2925)


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