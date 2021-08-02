Скандальный суд разрешил застроить высотками часть зеленой зоны на столичной Соломенке

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевсовета от 24 сентября 2015 года об утверждении детального плана территории (ДПТ) в пределах Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской, Механизаторов, Кудряшова и железнодорожных путей в Соломенском районе Киева в части утверждения ДПТ по ул. Кудряшова, 14-А.

Об этом свидетельствует решение суда от 22 июля, пишут Наші гроші.

Иск об отмене ДПТ в части ул. Кудряшова, 14-А подало ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сервисшина" ЛТД. Фирма заявила, что Департамент градостроительства КГГА в течение четырех лет неоднозначно трактует функциональное назначение участка площадью 0,39 га по указанному адресу, находящегося в аренде компании.

В частности, фирма утверждает, что обращалась за градостроительными условиями и ограничениями для застройки, но получала отказ. При этом Департамент, по данным компании, каждый раз по-разному объяснял функциональное назначение участка: 1) преимущественно территория зеленых насаждений; 2) территория зеленых насаждений и частично – жилой многоэтажной застройки; 3) территория квартала многоэтажной застройки.

Киевсовет и Департамент против иска фирмы возражали. В частности, Киевсовет в суде заявил, что в соответствии с градостроительной документацией 90% площади указанного участка отнесены к территории зеленых насаждений общего пользования.

Рассмотрев доводы сторон, суд полностью удовлетворил иск "Сервисшины".

В частности, судья решил, что ДПТ определяет функциональное назначение территории, находящейся в аренде истца по ул. Кудряшова, 14-А, как зеленые насаждения общего пользования, в то время как по данным Генерального плана города Киева такая территория по функциональному назначению частично отнесена к территориям коммунально-складских, а частично к территориям жилой многоэтажной застройки. При этом суд решил, что наличие на участке зеленых насаждений документально не подтверждено.

Таким образом, суд пришел к выводу, что "фактически ДПТ в обжалованной части не соответствует положениям Генерального плана города Киева".

Напомним, "Сервисшина" является собственником нежилых зданий лет. А, Б, В (не является объектом жилой недвижимости) общей площадью 650,7 кв. м по ул. Кудряшова, 14-А. Право собственности у фирмы возникло на основании решения Днепровского районного суда Киева от 27 марта 2014 года.

Здания расположены на коммунальном участке площадью 0,39 га. Этот участок "Сервисшина" получила в аренду на 10 лет в 2004 году для реконструкции существующей станции технического обслуживания под торговые и складские здания и сооружения с последующей эксплуатацией и обслуживанием. В 2016 году договор аренды был возобновлен еще на 10 лет.

Известно, что фирма пыталась изменить целевое назначение участка для строительства жилья. Так, в декабре 2016-го Департамент градостроительства согласовал соответствующий проект землеустройства, а также подготовил проект решения Киевсовета об изменении целевого назначения участка на ул. Кудряшова, 14-А, который передал на рассмотрение совета. Однако, в октябре 2017 года Управление правового обеспечения деятельности Киевсовета предоставило рекомендации, согласно которым этот проект вернули на доработку.

В дальнейшем, уже в 2019 году, "Сервисшина" обращалась в Департамент градостроительства с заявлениями о выдаче градостроительных условий и ограничений застройки участка по ул. Кудряшова, 14-А для реконструкции существующей станции технического обслуживания под жилой комплекс с паркингом. И получало отказ, в частности, из-за несоответствия намерений застройки градостроительной документации, согласно которой это преимущественно территория зеленых насаждений общего пользования.

Отметим, что местные жители с 2017 года выступают категорически против строительства многоэтажного жилого комплекса на ул. Кудряшова, 14-А.

Собственниками ООО ПКФ "Сервисшина" Лтд является кипрская компания "Гелонор Ентерпрайзес Лимитед" и шотландская компания "Карлито Капитал ЛП". Конечным бенефициарным владельцем фирмы значится Андрей Манжелей через компанию "Севен Хиллс Менеджмент Лимитед".

По данным СМИ, Манжелей является племянником бизнесмена Леонида Юрушева, в чьих фирмах работал заместитель председателя КГГА (2016-2019 годы) Александр Спасибко, в ведении которого находился как раз Департамент градостроительства. Юрушеву в Киеве принадлежат четыре гостиницы: InterContinental и Fairmont Grand Hotel (5 звезд), а также Riviera House и Alfavito (4 звезды).