Первый помощник Зеленского основал новую компанию с бизнес-партнером Коломойского

Первый помощник президента Сергей Шефир конце июля стал соучредителем компании "Некст Лайн Продакшн", которая будет заниматься производством кино, видеофильмов и телевизионных программ.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, обратили внимание журналисты Bihus.info.

Датой создания компании указано 28 июля.

Вместе с Сергеем Шефиром среди совладельцев фирмы указаны его брат Борис, сценарист и продюсер "Квартала-95" Андрей Яковлев и бизнесмен Тимур Миндич. Последний является совладельцем студии "Квартал-95" и бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского.

Кроме близости к олигарху, Миндич продолжает поддерживать тесные отношения с президентом и его окружением. Так, например, в январе журналисты программы "Схемы" рассказали о том, что Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в квартире Тимура Миндича в Киеве.

Сергей Шефир работает первым помощником Владимира Зеленского, его должность создана в соответствии с указом президента и им же регламентируется. В документе сказано, что первый помощник президента координирует работу Кабинета президента, участвует во взаимодействии с государственными органами, осуществлении стратегического планирования текущей деятельности Зеленского, разработке графике президента, визировании документов, представляемых президенту на рассмотрение и осуществлении "других поручений президента".

При этом Шефир до сих пор не подал ни одной декларации, и продолжает числиться среди совладельцев бизнес-структур (в том числе – и в партнерстве с Миндичем, но эти компании создавались до президентства Владимира Зеленского).

Ранее журналисты показывали визиты Сергея Шефира к самым влиятельным олигархам. Так, "Схемы" фиксировали его визит в офис Игоря Коломойского и домой к Ринату Ахметову.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником 21 мая 2019 года. Ранее Шефир был художественным руководителем, сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95".



После избрания президентом, Владимир Зеленский переоформил свой бизнес на своих давних партнеров. При этом наибольшее количество активов Зеленского оформили именно на Сергея Шефира: Зеленский передал ему свои доли в восьми компаниях.