Помощник Зеленского Шефир тайно встречался с Ахметовым. ВИДЕО

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

31 августа съемочная группа зафиксировала, как из боковых ворот Офиса президента выехала Audi А8, которой на постоянной основе пользуется Шефир, и заехала на заправку по дороге в сторону элитного поселения Конча-Заспа.

Туда подъехала машина, которой пользуется охрана Рината Ахметова, и бронированный Mercedes-Maybach. Шефир вышел из Audi и пересел в Maybach.

Maybach направился в сторону поселка Плюты в Киевской области. Журналистам удалось отследить, как автомобиль повернул к боковым воротам поместья Ахметова.

Журналисты обратились к Шефиру с вопросами, что он обсуждал с олигархом, почему встречался с ним тайно и известно ли об этом президенту. Шефир отметил: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".

В пресс-службе Ахметова о теме встречи с Шефиром не ответили, так же не подтвердили и не опровергли ее проведение.

Журналисты направили запрос к президенту Украины с вопросами, известно ли ему о тайной встрече Шефира с Ахметовым, уполномочивал ли президент своего помощника на переговоры с ним, и считает ли Зеленский такой формат контактов приемлемым, учитывая предвыборные обещания прозрачных отношений с представителями крупного бизнеса.

Из Офиса президента пришел следующий ответ: "16 марта 2020 во время встречи с представителями крупного бизнеса (в том числе с участием Рината Ахметова) глава государства Владимир Зеленский обсуждал вопросы противодействия распространению Covid-19. В дальнейшем других встреч (в том числе частных или неофициальных) президента Украины с бизнесменом Ринатом Ахметовым не было. Глава государства тоже не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи".

Ранее в Офисе президента и во фракции "Слуга народа" назвали фейком и отрицали информацию о финансировании Ахметовым, опубликованную "Украинской правдой".

Со ссылкой на одного из "крупных бизнесменов" издание сообщило, что олигарх выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слугу народа".

Издание указывало, что Ринат Ахметов сохраняет свое положение, "задабривая новую власть": например, покупает по 300 "скорых" для сел, берет под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса.

В Пресс-служба олигарха приведенные в статье данные назвали "абсолютной ложью", которая наносит ущерб деловой репутации Ахметова.

Год назад "Схемы" также фиксировали, как Сергей Шефир тайно посещал офис олигарха Игоря Коломойского в центре Киева. Как объяснял тогда первый помощник Зеленского: "Я был по делам студии "Квартал 95". (...) Мне с чего-то же жить надо. Надо зарплату получать".