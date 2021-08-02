"Газпром" отчитался о рекордной прибыли

Головная компания ПАО "Газпром" в первом полугодии 2021 года получила около 716 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам (РСБУ).

Об этом свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе данных компании.

Отмечается, что это максимальный показатель прибыли головной компании за всю историю акционерного общества.

За аналогичный период 2020 года у компании был убыток в 277 млрд руб.

Ежеквартальный отчет с полугодовой бухгалтерской отчетностью "Газпром" опубликует через две недели.

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Как сообщалось, российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные твердые транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года, на аукцион была выставлена мощность в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.

Кроме того, "Газпром не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально. На него были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивал через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.