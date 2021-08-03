Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 5 миллиардов

В течение недели, с 2 по 6 августа, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов восьми ликвидируемых банков на общую сумму 4,95 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из них на сумму 4,77 млрд грн выставлено на продажу права требования по выданным банками кредитами, а на сумму 126,72 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться за 32,11 млн грн, а дебиторская задолженность перед банками – за 13,58 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

ПАО "Златобанк" на общую сумму 4,7 млрд грн;

АО "АКБ "Капитал" – на 106,39 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 58,53 млн грн;

АО "АКБ "Аркада" – на 52,9 млн грн;

АО "Родовид Банк" – на 11 млн грн;

ПАО "КБ "Премиум" – на 3,45 млн грн;

АО "Банк "Финансы и кредит" – на 2,6 млн грн;

АО "Банк Велес" – 0,01 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе Фонд планировал продажу активов десяти банков на сумму 2,64 млрд грн.