МВФ утвердил распределение $650 миллиардов для восстановление мировой экономики

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму, эквивалентную $650 млрд (примерно 456 млрд СДР), для пополнения мировых ресурсов ликвидности.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Это историческое решение – самое крупное распределение СПЗ в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19", – заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Отмечается, что общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа 2021 года. Они будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в Фонде.

Около $275 млрд из нового распределения поступят странам с формирующимся рынком и развивающиеся страны.

В то же время МВФ изучает другие варианты помощи более бедным и уязвимым странам в восстановлении их экономики.

"Можно рассмотреть создание нового Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости для содействия более прочному и устойчивому росту в среднесрочной перспективе", – говорится в сообщении.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Украина пропорционально своей квоте в МВФ может получить свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте в рамках новой инициативы Фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ).