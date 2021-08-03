Зеленский подписал закон о повышении штрафов для перегруженных фур
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" №1582-IX.
Как сообщает пресс-служба главы государства, закон был разработан с целью недопущения разрушения автомобильных дорог, улучшения состояния безопасности дорожного движения, уменьшения количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей.
В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе, в автоматическом режиме.
Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность"), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортные накладные и тому подобное.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №3743 во втором чтении 29 июня.
Кроме вышеуказанных нововведений, законом повышены штрафы за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. В частности, за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм на 5-10% штраф составит 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), при превышении норм на 10-20% штраф вырастет до 1000 минимумов (17 тыс. грн), на 20-30% – 2000 необлагаемых минимумов (34 тыс. грн), свыше 30% – 3000 минимумов (51 тыс. грн).
Уклонение или отказ от прохождения габаритно-весового контроля, а также превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, расположение транспортных средств на проезжей части, совершение правонарушений в зоне габаритно-весового контроля повлечет наложение штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн).
Кроме того, штраф за невыполнение требований работников "Укртрансбезопасности" об остановке транспортного средства в размере 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов (51 тыс. грн) теперь будет платить собственник, а не водитель транспортного средства.
Также аналогичный по размеру штраф вводится за внесение грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную.
В свою очередь за невыполнение законных требований должностных лиц "Укртрансбезопасности" установлен штраф в размере 50-150 необлагаемых минимумов доходов (850-2550 грн).
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От этого дороги целее не будут.
Надо вводить запрет на проезд перегруженных фур.
Пускай на месте разгружаются до нормативного веса.
Только так можно сохранить дороги.