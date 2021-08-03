Зеленский подписал закон о повышении штрафов для перегруженных фур

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" №1582-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон был разработан с целью недопущения разрушения автомобильных дорог, улучшения состояния безопасности дорожного движения, уменьшения количества ДТП и сохранения жизни и здоровья людей.

В частности, закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе, в автоматическом режиме.

Также документ вводит штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность"), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортные накладные и тому подобное.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №3743 во втором чтении 29 июня.

Кроме вышеуказанных нововведений, законом повышены штрафы за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. В частности, за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм на 5-10% штраф составит 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн), при превышении норм на 10-20% штраф вырастет до 1000 минимумов (17 тыс. грн), на 20-30% – 2000 необлагаемых минимумов (34 тыс. грн), свыше 30% – 3000 минимумов (51 тыс. грн).

Уклонение или отказ от прохождения габаритно-весового контроля, а также превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, расположение транспортных средств на проезжей части, совершение правонарушений в зоне габаритно-весового контроля повлечет наложение штрафа в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн).

Кроме того, штраф за невыполнение требований работников "Укртрансбезопасности" об остановке транспортного средства в размере 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов (51 тыс. грн) теперь будет платить собственник, а не водитель транспортного средства.

Также аналогичный по размеру штраф вводится за внесение грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную.

В свою очередь за невыполнение законных требований должностных лиц "Укртрансбезопасности" установлен штраф в размере 50-150 необлагаемых минимумов доходов (850-2550 грн).