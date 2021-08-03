"Укрэксимбанк" списал за полгода неработающие кредиты на 11 миллиардов

Государственный "Укрэксимбанк" за первое полугодие 2021 года списал неработающие кредиты на 11,4 млрд грн, в том числе во втором квартале – на 10,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Так, на конец июня общий кредитный портфель "Укрэксимбанка" составлял 86,7 млрд грн (на начало года – 96,1 млрд грн), а объем резервов под ссуды, по которым ожидаются кредитные убытки, – 33,7 млрд грн (на начало года – 47, 5 млрд грн). То есть "чистый" кредитный портфель банка (после вычета "зарезервированной" части) составлял 53 млрд грн (на начало года – 48,6 млрд грн).

Упомянутые 86,7 млрд грн кредитов включали займы для юрлиц на 64,9 млрд грн (на начало года – 76,7 млрд грн), для госпредприятий – 19,9 млрд грн (на начало года – 16,9 млрд грн), для физических лиц – 1,53 млрд грн (на начало года – 2,16 млрд грн), для муниципальных и коммунальных предприятий – 416,7 млн грн (на начало года – 348,5 млн грн).

По данным Министерства финансов, в 2020 году Укрэксимбанк за счет сформированного резерва списал неработающие кредиты (NPL) на 16,9 млрд грн.

На 1 января 2021 года основную массу NPL (98%) в его портфеле составляли кредиты юрлицам (преимущественно выданные до 2014 года, а также в Крыму), а доля NPL в портфеле юрлиц составляла 56,4%.

В 2020 году неработающий кредитный портфель юрлиц в "Укрэксимбанке" сократился на 9,5% ( на 6,4 млрд грн) – до 61,4 млрд грн. На начало 2021 года уровень покрытия его кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) – 89,4%.

Как сообщалось, "Укрэксимбанк" по итогам первого полугодия 2021 года получил 1,12 млрд грн прибыли, по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года на 1,92 млрд грн.

Активы госбанка в январе-июне 2021 года выросли до 207,8 млрд грн (с 192,8 млрд грн на начало года). Депозитный портфель увеличился до 137,6 млрд грн (с 115,6 млрд грн), а объем обязательств перед НБУ – до 20,4 млрд грн (с 16 млрд грн).