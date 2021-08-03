"Укрнафта" продлила временную схему по переработке нефти на НПЗ Коломойского

ПАО "Укрнафта" продолжает использовать толлинговую модель взаимодействия с Кременчугским НПЗ "Укртатнафты" Игоря Коломойского и партнеров.

Об этом глава правления компании Олег Гез сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

Он напомнил позицию руководства компании, которое добивалось отмены привязки цены продажи нефти к мировым котировкам, введенной с целью недопущения продажи сырья по заниженным ценам.

"Изначально это решение рассматривалось и принималось как временный вариант, но условия продажи нефти через аукционы так и не поменялись", – сказал глава компании.

По словам Геза, в условиях, когда в стране существует только один продавец и один потенциальный покупатель добываемой нефти, формирование аукционной цены на базе котировок в Роттердаме не дает возможности ее продажи на экспорт.

"Наша нефть на месторождении оценивается по стоимости нефти в порту Роттердама, и к этой цене нужно прибавить еще транспортные расходы и НДС. Поэтому мы эту нефть никогда на экспорт не сможем продать, поскольку никто ее по такой цене не возьмет", – пояснил глава "Укрнафты".

По словам главы правления, из-за отказа "Укртатнафты" от покупки нефти украинской добычи, "Укрнафта" вынуждена с помощью компаний-сателлитов выкупать свою нефть на аукционах и отправлять ее на переработку в Кременчуг. Полученные нефтепродукты компания реализует по контрактам и через сеть собственных АЗС.

В то же время Гез, сославшись на коммерческую тайну, в очередной раз отказался раскрывать маржу таких компаний-сателитов, отметив, что она минимальная.

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Как сообщалось, в конце мая 2020 года набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления и назначить на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

Напомним, после того как правительство в 2015 года отменило все скидки и понижающие коэффициенты к стоимости украинской нефти, группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров начала регулярно саботировать аукционы "Укрнафты", если ее не устраивала стартовая цена.

С апреля 2019 года "Укрнафта" начала самостоятельно выкупать свою же нефть на аукционах для дальнейшей переработки сырья на давальческих условиях на Кременчугском НПЗ "Укртатнафты", подконтрольной Коломойскому. Условия договоренностей между компаниями не раскрываются.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров.

"Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза – с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа – в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По данным НАК "Нафтогаз Украины", в целом налоговый долг "Укрнафты" достигает 30 млрд грн.