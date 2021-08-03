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Минрегион обнародовал данные о высотности новостроек

Минрегион обнародовал данные о высотности новостроек

В реестре строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС) стали доступными технико-экономические показатели строительных объектов.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Александр Дудченко, передает пресс-служба Минрегиона.

"Речь идет о возможности слежения за изменениями в процессе строительства – теперь в ЕГЭССС можно будет узнать о количестве этажей и квартир, общей площади квартир, подземного паркинга и других нежилых помещений в доме. Это будет полезным, например, для покупателей квартир в новостройках. Ведь иногда бывает так, что объекты, которые строятся, "немного" отличаются от проекта – когда недобросовестные застройщики, например, достраивают к ним несколько этажей", – пояснил чиновник.

В Минрегионе отмечают, что подобная открытая система данных о технико-экономических показателях объектов соответствует международной практике. Также эти данные будут доступны на Портале открытых данных.

Автор: 

нерухомість (539) будівництво (2223) Мінрегіонрозвитку (636)


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