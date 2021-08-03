Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, – пресс-секретарь Зеленского

Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, а значительную часть украинцев оно не затронет вовсе.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает пресс-служба Офиса президента.

"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще", – сказал спикер.

Он добавил, что это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского, ведь он понимает – есть слои населения, для которых и нынешние тарифы высокие и непосильны.

По словам пресс-секретаря президента, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

"СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу подчеркнуть", – сказал спикер главы государства.

Как сообщалось, на прошлой неделе Владимир Зеленский заявлял о необходимости "сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались", предложив вынести вопрос тарифов на заседание СНБО, которое состоялось 30 июля .

"Мое отношение очень простое – сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт-ч, – ред.), считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", – говорил Зеленский.

Напомним, в конце июля Кабинет министров в очередной раз на месяц продлил действие нынешнего тарифа на электроэнергию для населения, который с января составляет 1,68 грн за кВт-ч. В пояснительной записке к проекту решения отмечалось, что оно принято "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию".

Изначально Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления, но отложило это решение.

Затем планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена, начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.