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Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, – пресс-секретарь Зеленского

Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, – пресс-секретарь Зеленского

Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, а значительную часть украинцев оно не затронет вовсе.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает пресс-служба Офиса президента.

"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще", – сказал спикер.

Он добавил, что это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского, ведь он понимает – есть слои населения, для которых и нынешние тарифы высокие и непосильны.

По словам пресс-секретаря президента, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.

"СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу подчеркнуть", – сказал спикер главы государства.

Как сообщалось, на прошлой неделе Владимир Зеленский заявлял о необходимости "сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались", предложив вынести вопрос тарифов на заседание СНБО, которое состоялось 30 июля .

 "Мое отношение очень простое – сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт-ч, – ред.), считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", – говорил Зеленский.

Напомним, в конце июля Кабинет министров в очередной раз на месяц продлил действие нынешнего тарифа на электроэнергию для населения, который с января составляет 1,68 грн за кВт-ч. В пояснительной записке к проекту решения отмечалось, что оно принято "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию".

Изначально Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления, но отложило это решение.

Затем планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена, начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.

Автор: 

Зеленський Володимир (2507) тарифи (1302) електроенергія (4234) Електрика (1240) Офіс Президента (181) Сергій Никифоров (1)


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Топ коментарі
+10
Загогулинами вещает, мол, СНБО " будет думать....". Ага, счаз придумают очередную воровайку под видом "снижения тарифов для малообеспеченных". Вон Игорь Валерьич малообеспеченный-денег токо шоб покрасить два киоска на Дамбассе. Ему и надо "понизить".
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03.08.2021 19:35
+10
Це звучить як:"Ми вас згвалтуємо,але не одразу,а поступово - сантиметр сьогодні,другий завтра,а остаточно післязавтра.Геніально!
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03.08.2021 19:39
+9
Коломойський, Ахметов, Фірташ.
Чим не значна частина Українців?
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03.08.2021 20:29
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повышения тарифов не будет вообще он хотел сказать???
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03.08.2021 18:32 Відповісти
Потрібно викупити приватну зелену генерацію і відмінити зелений тариф, щоб зелена електроенергія була безкоштовною там де вона виробляється сонцем чи вітром, а там де спалюванням біопалива там по собівартості і тоді цина на енергоринку буде падати від збільшення зеленої генерації. За обслуговування зелених електростанцій держава має сплачувати гроші операторам, обирати операторів електростанцій на тендерах! Не тільки для населення електрика має дешевшати, а й для економіки, бо це зменшує собівартість нашої продукції і робить її більш конкурентною на світовому ринку!
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03.08.2021 18:53 Відповісти
нее.. сначала хотели повысить до 10 грн/кВт.. а потом решили что это "резко и зебилы не поймут, рейтинги упадут".. поэтому повышать будут плавно - до 3.62 грн.. потом до 5 грн и т.д..
Примерно так же варят лягушек - доводя холодную воду до кипения: а то от резкого повышения температуры зебилы могут взбунтоваться и выпрыгнуть))
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03.08.2021 19:41 Відповісти
БУДУТЬ РІЗАТИ НЕ БОЛЯЧЕ І ДОВГО, ПОБАЧИМ.
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03.08.2021 22:02 Відповісти
Тактика дрібних порізів?
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04.08.2021 10:00 Відповісти
Нє! Він хотів сказати: "Біть будєм сільно, но аккуратно!"
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03.08.2021 23:12 Відповісти
Да какая разница, самого повышения он не отрицает, Зеля зассал поднимать сразу в 2 раза и решил это сделать в несколько этапов.
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03.08.2021 18:35 Відповісти
Все говорят, что через пару месяцев тарифный Майдан начнется и всю эту организованную преступность ганать будут стреляя в спины им!
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03.08.2021 18:37 Відповісти
Беднче облэнерго как же они 30 лет работают себе в убыток
И все почему-то туда лезут отбоя нет
Наверное ,,,хорошие ,,, убытки
Ни один не дал расшифровку стоимости килловата электроэнергии
Под видом инвестиции олигархи построили зеленую энергетику
Теперь стригут нас до
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03.08.2021 19:32 Відповісти
Загогулинами вещает, мол, СНБО " будет думать....". Ага, счаз придумают очередную воровайку под видом "снижения тарифов для малообеспеченных". Вон Игорь Валерьич малообеспеченный-денег токо шоб покрасить два киоска на Дамбассе. Ему и надо "понизить".
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03.08.2021 19:35 Відповісти
Хвіст котові відрізатимемо частинами.
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03.08.2021 19:39 Відповісти
Це звучить як:"Ми вас згвалтуємо,але не одразу,а поступово - сантиметр сьогодні,другий завтра,а остаточно післязавтра.Геніально!
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03.08.2021 19:39 Відповісти
Хух, ну теперь я спокоен
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03.08.2021 19:49 Відповісти
значительную часть украинцев оно не затронет вовсе Источник: https://biz.censor.net/n3280659

серед цих щасливців будуть українці?
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03.08.2021 20:21 Відповісти
Коломойський, Ахметов, Фірташ.
Чим не значна частина Українців?
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03.08.2021 20:29 Відповісти
ага, найщиріші. за кожним зашморг плаче.
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03.08.2021 20:31 Відповісти
Серед тих щасливих будуть Ахметови,Коломойські і тому подібне..
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03.08.2021 21:36 Відповісти
З точністю навпаки, так слід розуміти.
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04.08.2021 10:02 Відповісти
Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, – пресс-секретарь Зеленского - Цензор.НЕТ 6093
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03.08.2021 20:42 Відповісти
чудно, у кого в доме плиты электрические и вода греется бойлером - заплатят по полной... ведь в таких муравейниках со смарт квартирами живут самые богатые украинцы
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03.08.2021 21:46 Відповісти
От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет.

-------------------------------------------------
тарифы на электроэнергию это вообще не дело президента - этим занимается правительство. в каждой бочке ЗЕтычка...
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03.08.2021 22:10 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVjTVRrfP_fJrAIknS04DSI6oFT5j1wbfKsdrbjRuGYYweuEC8n1iy-Iyuf2v8m_D9dhdlDym3n43TpBTmi4JRqZlSSEnMd77-5YpgWB6jN97BIuJCjgEIIpBKCbml5v7I&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVjTVRrfP_fJrAIknS04DSI6oFT5j1wbfKsdrbjRuGYYweuEC8n1iy-Iyuf2v8m_D9dhdlDym3n43TpBTmi4JRqZlSSEnMd77-5YpgWB6jN97BIuJCjgEIIpBKCbml5v7I&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 4 ч. ·

В рубрике «Циничный зелёный лжец» традиционно побеждает Зеленский.

Как заявил пресс-секретарь президента, резкого увеличения тарифов на электроэнергию не будет, а для многих якобы не будет вообще.

То есть - повышение тарифов разделят на градацию. И все в итоге ощутят повышение тарифов, поскольку никто в реальности не использует до 100 КВт электроэнергии.

Тарифный геноцид украинцев, который инициировал и которым руководит лично Зеленский, продолжается…
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03.08.2021 22:23 Відповісти
Ви повторюєте давнішню риторику Юльки Тимошенко про "тарифний геноцид".
А Петро Олексійович тоді дав чітко зрозуміти, що тарифи потрібно підвищувати до економічно обгрунтованого рівня, а слова Тимошенко, - то просто популізм.
Отакоє от, - раніше запально лаяли Юльку за "популізЬм", а тепер самі луплять себе своїми старими граблями по нинішньому лобі. )))
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03.08.2021 23:19 Відповісти
слова юльки реально популизм, бо поднимая тарифы при Порошенко - росли и субсидии.
В итоге, затраты на коммуналку НЕ превышали 12% от доходов.
И получали эти субсидии все, кто платил больше 12%.., а главное - ХОТЕЛ получить..
Фактически, это было даже меньше чем при самой юльке и януковоще, которые держали низкие тарифы и курс гривны на валютных кредитах.

Знают глупцов, которые верили зомбоящику и не шли за субсидиями (при том что платили более 30% от доходов) только потому что "баба маня сказала что будут отбирать квартиры - ей сказала баба дуся, а та в зомбоящике слышала!"

Но потом эти "умники", насмотревшись зомбоящика - выбрали "честнага вову, который снизит тарифы".. и - все, эпоха зубожиння закончилась..
зеленский СРАЗУ уменьшил субсидии в ДВА раза.. и поднял их уровень до 20% от доходов..
Да и получить субсидии стало большой проблемой - неси снова кучу бумаг (при Порошенко достаточно было одного заявления) о доходах.. и не факт что вообще назначат.
Но это еще цветочки..
На осень зеленский и Ко ЕЩЕ УМЕНЬШИЛИ уровень субсидий в 2 раза.. денег на субсидии нет - все идет на списание долгов коломойши, ахметова, фирташа и т.д..
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03.08.2021 23:34 Відповісти
Г-н Фирташ, которого никак не выдадут в США австрийские любители "танцев с Путиным", находясь под санкциями СНБО, со свистом грабит украинский бюджет, закупая по льготной цене газ "ля населения" и перепродавая его промышленным предприятиям. Стандартный откат на таких схемах - 2%. Именно потому Кабмин уже полгода не в состоянии сравнить две цифры и это увидеть. А зимой рост цен на отопление объяснят "повышением цен на европейском хабе". В конечном итоге все должны осознать - при власти находится вовсе не политическая сила , а банальная организованная преступная группировка.

Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением. Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
Последние три дня Данилов в тонах эпических, рассказывал о героической борьбе Зеленского против повышения цен на электроэнергию для населения, которая со времени его президенства уже выросла в ДВА раза. Судя по всему этот визг - прелюдия подписания законопроекта 3508-д с подарками всем "теплонесущим" олигархам в размере 100 млрд .гривен. С 29.07.2021 он лежит у Вовы на столе. Условный откат по схеме - 2-3 %. ‎
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03.08.2021 23:35 Відповісти
Геноцид устроили представители той нации, которые еще недавно громче всех на весь мир кричали о геноциде своего еврейского народа((
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03.08.2021 23:29 Відповісти
а населению вазелином самостоятельно запасаться или по программе субсидий раздадут ?
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03.08.2021 23:06 Відповісти
Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, – пресс-секретарь Зеленского - Цензор.НЕТ 8617
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03.08.2021 23:22 Відповісти
Ты нэ бойся-ми тэбя нэ болно зарэжэм.
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03.08.2021 23:38 Відповісти
А если вы живёте в землянке и у вас одна лампочка на 40 вт то вас подорожание не коснётся
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04.08.2021 02:02 Відповісти
Яка там лампочка! Каганець або ж лампадка.
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04.08.2021 10:05 Відповісти
В Украине мощности по э/э загружены на 50% УРОДЫ. При 100% загрузке( снижению цены В ДВА раза украинскому населению НЕ НУЖЕН будет газ,который вы,уроды ,покупаете за доллары. При строительстве аккумулирующих мощностей вы сможете РАВНОМЕРНО распределить потребление и ПРОДАВАТЬ э/э нашим соседям. У вас ублюдки обслуживающий электрический персонал УБЕЖАЛ в Польшу. Авария на аварии на подстанциях,просто потому что мрази ,владеющие облэнерго и контролирующие через прокладки гособлэнерго( типа Суркисов) ГОДАМИ НЕ платят даже зарплату или платят МИЗЕРНУЮ зарплату. Скоро вам тупорылые гоблины,в ваши шикарные дворцы НЕКОМУ будет подавать э/э. А вы повышаете и повышаете. Идиоты. Потребление все ниже и ниже,вместо того чтобы "топить" э/э топят украденными СПИЛЕННЫМИ лесами,которые чистили воздух ,которым ВЫ УРОДЫ ,дышите. Но вы же убогие,что бы понимать к чему вы ведете богатейшую страну Европы,где могло быть как в Швейцарии. Посмотрите на ЮАР с ее мусором и тупым плебсом. Это ВАШЕ будующее,островки Конче-Заспы в море бухих,грязных,нищих аборигенов ,если так и дальше будете"руководить".
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04.08.2021 07:04 Відповісти
Не хочеться такого, але все йде вниз.
Шкода
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04.08.2021 08:50 Відповісти
Повышение будет как всегда, сначала уберут тариф до 500 кВт, потом до 300, потом до 100 и все будут платить 3,40 грн за кВт. Это более чем в 2 РАЗА!
Барыги вонючие, покупающие атомную по 0,10 грн накручиваем 3400%.
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04.08.2021 08:09 Відповісти
Що робити?

Лишається лише одне, коли мирного шляху вирішення проблеми не існує, а влада узурпована негідниками, то відповідно Конвенції ООН народ має право на збройне повстання, щоб захистити свої права і свободи.
Потрібно зрозуміти одне, щоб жити в нормальному суспільстві потрібно його захищати
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04.08.2021 08:46 Відповісти
к сожалению - не имею во владении оружия. Но есть черенки от лопаты, мотыга, пара острых сокир и 30м крепкой пеньковой веревки . С удовольствием приму участие в суде линча над парой-тройкой местных чиновников, представителями облэнерго, газовых, водопостачальних контор, а так-же прочей мусоро-прокурорской падали
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04.08.2021 12:34 Відповісти
Ви помрете не зразу і головне без болі, зате довго
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04.08.2021 08:40 Відповісти
Якась "радянщина" - взяти й поділити. Якщо ти вкалуєш, не бачачи ні відпочинку, ні сімї, і вмієш заробляти гроші - плати багато. Якщо просмалив, починаючи з школи, на ганку цигарки - живе за рахунок того хто йшов все життя до нормального життя. Тупість! І знову ця тупість для "лохторату", бо комуністичний централізм, де меншість підпорядковується більшості. Далеко пішли
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04.08.2021 09:56 Відповісти
"...резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще", - сказал спикер. Источник: https://biz.censor.net/n3280659
можна прізвища цих везунчиків?
ви ж там в опі їх, напевно, знаєте.
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04.08.2021 10:03 Відповісти
А шо там найвелычнишый кукарекал идиотам, которые его выбрали? Уменьшит тарифы в 2 раза? Зебанутые, бубочка вашими рылами опять вытер свою жопу.
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04.08.2021 10:05 Відповісти
ПНХ
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04.08.2021 11:07 Відповісти
Ну шо, зелене болото! "Дайтє власть маладому"?!
Дали? Покращало? Жріть, не обляпайтесь!
Тепер вас, як жабу, будуть повільно доводити до кипіння...
Хоча, кому я це кажу, - ідіотам, обравшим етнічного ...клоуна?!

!
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04.08.2021 14:02 Відповісти

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