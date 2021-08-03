Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, – пресс-секретарь Зеленского
Повышение тарифов на электроэнергию для населения не будет резким, а значительную часть украинцев оно не затронет вовсе.
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает пресс-служба Офиса президента.
"От имени президента еще раз хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще", – сказал спикер.
Он добавил, что это принципиальная позиция президента Владимира Зеленского, ведь он понимает – есть слои населения, для которых и нынешние тарифы высокие и непосильны.
По словам пресс-секретаря президента, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое было принято на выездном заседании в Краматорске на прошлой неделе, правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопрос о том, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию.
"СНБО на это выделила определенное время. Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, посмотрим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу подчеркнуть", – сказал спикер главы государства.
Как сообщалось, на прошлой неделе Владимир Зеленский заявлял о необходимости "сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались", предложив вынести вопрос тарифов на заседание СНБО, которое состоялось 30 июля .
"Мое отношение очень простое – сегодня 1,68 грн (тариф за 1 кВт-ч, – ред.), считаю, что у нас есть прослойка населения, которая не может себе позволить платить даже 1,68 грн. Поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос и возможности снижения цен на электроэнергию для таких отдельных слоев населения", – говорил Зеленский.
Напомним, в конце июля Кабинет министров в очередной раз на месяц продлил действие нынешнего тарифа на электроэнергию для населения, который с января составляет 1,68 грн за кВт-ч. В пояснительной записке к проекту решения отмечалось, что оно принято "учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию".
Изначально Минэнерго планировало ввести с 1 июля новые тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления, но отложило это решение.
Затем планировалось, что новая модель, предусматривающая дифференцированные тарифы для населения в зависимости от объемов потребления, будет внедрена, начиная с последнего месяца лета. В частности, предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий: самый низкий тариф, ниже 1,68 грн/кВт-ч, предполагался для потребителей с объемами до 100 кВт-ч, самый высокий – около 3,4 грн/кВт-ч для потребителей с объемами от 500 кВт-ч.
Будь ласка, зачекайте...
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Примерно так же варят лягушек - доводя холодную воду до кипения: а то от резкого повышения температуры зебилы могут взбунтоваться и выпрыгнуть))
И все почему-то туда лезут отбоя нет
Наверное ,,,хорошие ,,, убытки
Ни один не дал расшифровку стоимости килловата электроэнергии
Под видом инвестиции олигархи построили зеленую энергетику
Теперь стригут нас до
серед цих щасливців будуть українці?
Чим не значна частина Українців?
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тарифы на электроэнергию это вообще не дело президента - этим занимается правительство. в каждой бочке ЗЕтычка...
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 4 ч. ·
В рубрике «Циничный зелёный лжец» традиционно побеждает Зеленский.
Как заявил пресс-секретарь президента, резкого увеличения тарифов на электроэнергию не будет, а для многих якобы не будет вообще.
То есть - повышение тарифов разделят на градацию. И все в итоге ощутят повышение тарифов, поскольку никто в реальности не использует до 100 КВт электроэнергии.
Тарифный геноцид украинцев, который инициировал и которым руководит лично Зеленский, продолжается…
А Петро Олексійович тоді дав чітко зрозуміти, що тарифи потрібно підвищувати до економічно обгрунтованого рівня, а слова Тимошенко, - то просто популізм.
Отакоє от, - раніше запально лаяли Юльку за "популізЬм", а тепер самі луплять себе своїми старими граблями по нинішньому лобі. )))
В итоге, затраты на коммуналку НЕ превышали 12% от доходов.
И получали эти субсидии все, кто платил больше 12%.., а главное - ХОТЕЛ получить..
Фактически, это было даже меньше чем при самой юльке и януковоще, которые держали низкие тарифы и курс гривны на валютных кредитах.
Знают глупцов, которые верили зомбоящику и не шли за субсидиями (при том что платили более 30% от доходов) только потому что "баба маня сказала что будут отбирать квартиры - ей сказала баба дуся, а та в зомбоящике слышала!"
Но потом эти "умники", насмотревшись зомбоящика - выбрали "честнага вову, который снизит тарифы".. и - все, эпоха зубожиння закончилась..
зеленский СРАЗУ уменьшил субсидии в ДВА раза.. и поднял их уровень до 20% от доходов..
Да и получить субсидии стало большой проблемой - неси снова кучу бумаг (при Порошенко достаточно было одного заявления) о доходах.. и не факт что вообще назначат.
Но это еще цветочки..
На осень зеленский и Ко ЕЩЕ УМЕНЬШИЛИ уровень субсидий в 2 раза.. денег на субсидии нет - все идет на списание долгов коломойши, ахметова, фирташа и т.д..
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением. Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
Последние три дня Данилов в тонах эпических, рассказывал о героической борьбе Зеленского против повышения цен на электроэнергию для населения, которая со времени его президенства уже выросла в ДВА раза. Судя по всему этот визг - прелюдия подписания законопроекта 3508-д с подарками всем "теплонесущим" олигархам в размере 100 млрд .гривен. С 29.07.2021 он лежит у Вовы на столе. Условный откат по схеме - 2-3 %.
Шкода
Барыги вонючие, покупающие атомную по 0,10 грн накручиваем 3400%.
Лишається лише одне, коли мирного шляху вирішення проблеми не існує, а влада узурпована негідниками, то відповідно Конвенції ООН народ має право на збройне повстання, щоб захистити свої права і свободи.
Потрібно зрозуміти одне, щоб жити в нормальному суспільстві потрібно його захищати
можна прізвища цих везунчиків?
ви ж там в опі їх, напевно, знаєте.
Дали? Покращало? Жріть, не обляпайтесь!
Тепер вас, як жабу, будуть повільно доводити до кипіння...
Хоча, кому я це кажу, - ідіотам, обравшим етнічного ...клоуна?!
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