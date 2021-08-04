Прибыль Ferrexpo Жеваго выросла за полгода в 2,6 раза

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам января-июня 2021 года получила $661,4 млн чистой прибыли, что в 2,6 раза выше аналогичного показателя 2020 года ($249,9 млн).

Согласно полугодовому отчету компании на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка за отчетный период возросла на 74,3% – до $1 млрд 352,6 млн с 775,8 млн, передает Интерфакс-Украина.

EBITDA подскочила в 2,47 раза – до $868 млн с $352 млн (в первом полугодии 2020 года).

Капитальные инвестиции Ferrexpo в первом полугодии этого года составили $142 млн по сравнению с $96 млн в первом полугодии прошлого года.

Промежуточные дивиденды составили 39,6 центов на акцию (в I полугодии-2020 они составляли 13,2 цента).

Как сообщалось, Ferrexpo в январе-июне 2021 года сократила суммарное производство окатышей на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 5,563 млн тонн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Напомним, Ferrexpo в 2020 году нарастила чистую прибыль на 57,5% – до $635,3 млн при увеличении выручки на 12,8% – до $1,7 млрд. В минувшем году компания увеличила суммарное производство окатышей на 7% – до 11,22 млн тонн, выпуск концентрата возрос на 5,9% – до 14 млн тонн.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим акционером компании является бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.