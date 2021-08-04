Фонд гарантирования снизил цену продажи главного офиса "ВТБ Банка" на 30%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставит на аукцион главный офис ликвидируемого АО "ВТБ Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 10 августа в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что лот представляет собой здание бизнес-центра общей площадью 5,975 кв. м вместе с земельным участком в 0,11 га в центре Киева, а также 1 801 единицу основных средств.

"Фасадное 8-этажное офисное здание премиум-класса расположено в центральной деловой части Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. Рядом расположены торговые и бизнес-центры, пятизвездочный отель Premier Palace Hotel, В пешей доступности улица Крещатик, Бессарабский рынок, станции метро "Театральная" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что в здании есть подземный паркинг, два лифта, современные инженерные системы и автономное электроснабжение.

Начальная цена лота – 279,9 млн грн. Ранее стартовая цена составляла 399,8 млн грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчет с кредиторами банка.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования не смог найти покупателя на главный офис "ВТБ Банка" за 400 млн грн.

Напомним, Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка" – украинской дочки одноименного российского банка, после того, как банк начал испытывать проблемы с ликвидностью. В банке сложности в работе пояснили судебным запретом на отчуждение активов по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.

По данным российских СМИ, еще до этого ВТБ потерял надежды продать свой банк в Украине и планировал свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.

По данным НБУ, объем вкладов физлиц в "ВТБ Банке" на 1 ноября составлял 1,9 млрд грн, юрлиц – 1,68 млрд грн, банков – 2,37 млрд грн (при этом объем средств группы ВТБ – 2 млрд грн).